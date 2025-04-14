Пимблетт: Царукян может обделаться накануне боя и сняться. Не имею дело с такими парнями

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт вновь резко высказался в адрес бывшего претендента на титул чемпиона UFC в категории до 70 кг армянина Армана Царукяна.

«Бой с Царукяном? Давайте посмотрим, согласится ли он в конце концов. Мы все знаем, каков Арман — он может обосраться накануне вечером и сняться с поединка, а я не могу иметь дело с такими противниками», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в данный момент Плохиш ни разу не проигрывал в UFC и идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длинной в дивизионе.