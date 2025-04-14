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Видео: реакция Дастина Порье на победу Пимблетта в бою с Чендлером

Видео: реакция Дастина Порье на победу Пимблетта в бою с Чендлером
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье был шокирован победой англичанина Пэдди Пимблетта в бою с соотечественником Майклом Чендлером. Их поединок стал соглавным событием на турнире UFC 314. Плохиш взял верх техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ESPN MMA.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.

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