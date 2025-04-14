Видео: реакция Дастина Порье на победу Пимблетта в бою с Чендлером

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье был шокирован победой англичанина Пэдди Пимблетта в бою с соотечественником Майклом Чендлером. Их поединок стал соглавным событием на турнире UFC 314. Плохиш взял верх техническим нокаутом в третьем раунде.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ESPN MMA.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.