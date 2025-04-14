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Пимблетт: почему не бросил вызов Топурии в клетке? Забыл о нём, вот насколько он не важен

Пимблетт: почему не бросил вызов Топурии в клетке? Забыл о нём, вот насколько он не важен
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Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт объяснил, почему не бросил вызов бывшему чемпиону UFC в полулёгком весе испано-грузину Илие Топурии в октагон-интервью после поединка с американцем Майклом Чендлером. Плохиш взял верх техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Почему я не бросил вызов Топурии в октагоне после боя? Честно говоря, я забыл о нём. Вот насколько Илия не важен. Больше не называю Илию «мальчиком с дезинфицирующим средством для рук» (в марте 2022 года перед турниром UFC Fight Night 204 Пимблетт и Топурия устроили потасовку, в ходе которой Илия схватил ёмкость с дезинфицирующим средством для рук и метнул в Пэдди. — Прим. «Чемпионата»). Я займу более высокую позицию в рейтинге [после победы над Чендлером], поэтому мог бы поприветствовать его в лёгком весе», — приводит слова Пимблетта портал BJ Penn.

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