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Пимблетт: у меня лучший бойцовский IQ в UFC, не считая Джона Джонса

Пимблетт: у меня лучший бойцовский IQ в UFC, не считая Джона Джонса
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Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт считает, что его навыки в грэпплинге гораздо лучше, чем у всех остальных бойцов.

«У меня лучший бойцовский IQ в UFC, не считая Джона Джонса. Он единственный, кто также хорош в составлении геймпланов. Но моя команда также хороша в этом, поэтому я выхожу и уничтожаю каждого нового соперника. Вот почему мне удалось так избить Чендлера за три раунда, прежде чем окончательно прикончить его.

Я был в курсе, что моя ударка лучше его. Люди недооценивают мою стойку. Я уделял улучшению ударной техники повышенное внимание в течение последних двух лет, поскольку мой грэпплинг лучше, чем у других, на световые годы. Так что сейчас мой фокус стоит на совершенствовании стойки», — приводит слова Пимблетта портал Sherdog.

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