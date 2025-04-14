Пимблетт: у меня лучший бойцовский IQ в UFC, не считая Джона Джонса

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт считает, что его навыки в грэпплинге гораздо лучше, чем у всех остальных бойцов.

«У меня лучший бойцовский IQ в UFC, не считая Джона Джонса. Он единственный, кто также хорош в составлении геймпланов. Но моя команда также хороша в этом, поэтому я выхожу и уничтожаю каждого нового соперника. Вот почему мне удалось так избить Чендлера за три раунда, прежде чем окончательно прикончить его.

Я был в курсе, что моя ударка лучше его. Люди недооценивают мою стойку. Я уделял улучшению ударной техники повышенное внимание в течение последних двух лет, поскольку мой грэпплинг лучше, чем у других, на световые годы. Так что сейчас мой фокус стоит на совершенствовании стойки», — приводит слова Пимблетта портал Sherdog.