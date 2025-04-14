Губерниев: Дана Уайт — трампист. Не исключено, что турнир UFC скоро пройдёт в России

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в скором времени в России состоится турнир североамериканского промоушена UFC.

«Российская школа ММА всегда была одной из самых лучших. Более того, президент UFC Дана Уайт – ярко выраженный трампист, так что не исключено, что в ближайшее время будет проведён турнир в России. Что касается Ислама Махачева, то пока он не превзошёл Хабиба Нурмагомедова. Но у него есть всё для этого: и титулы, и харизма. Флаг ему в руки. На данный момент Ислам Махачев – лучший боец в UFC вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Губерниева портал MMA.Metaratings.ru.