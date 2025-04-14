«Время развиваться». Прохазка показал, как отрабатывает удары с завязанными глазами

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка показал, как отрабатывает удары с завязанными глазами

«Если есть воля тренироваться, то есть и возможность. У этого вида тренировок огромный потенциал, использование всех органов чувств позволяет отточить свои навыки. Но, как и везде, важен правильный подход к тренировкам. Верьте в то, что делаете, безоговорочно. Время развиваться», — подписал Прохазка видео, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

В профессиональном рекорде у Прохазки 31 победа, из которых 30 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.