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Пимблетт: побил бы Колби ради забавы, но у меня есть дела поважнее

Пимблетт: побил бы Колби ради забавы, но у меня есть дела поважнее
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Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт жёстко высказался в адрес бывшего обладателя временного титула чемпиона UFC в полусреднем весе американца Колби Ковингтона, с которым у него произошла перепалка за кулисами турнира UFC 314.

«Пусть Колби ест дерьмо. Этот парень платит супермоделям, чтобы они просто стояли рядом с ним. Он чёртов бомж. Ковингтон идёт на серии из трёх поражений, просто пустое место. Теперь Колби пытается использовать моё имя, чтобы оставаться актуальным. Я бы побил этого парня ради забавы, но у меня есть дела поважнее, чем поединок с этим маленьким грибом», — приводит слова Пимблетта портал MMA News.

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