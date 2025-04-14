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Руслан Проводников проведёт первый за восемь лет профессиональный бой по боксу

Руслан Проводников проведёт первый за восемь лет профессиональный бой по боксу
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников объявил, что проведёт первый за восемь лет профессиональный бой по боксу 7 июня в Красноярске.

«Я парень немолодой, бой состоится. Но к этому не нужно серьёзно относиться. Это будет реванш, хороший соперник. Мы взбодрим публику, сделаем боксёрское шоу», — приводит слова Проводникова ТАСС.

Проводникову 41 год. В качестве профессионала он дебютировал в ринге в декабре 2006 года. Последний поединок Руслан провёл 11 июня 2016 года. За это время российский атлет записал на свой счёт 25 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и пять поражений.

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