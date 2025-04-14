Бенуа Сен-Дени проведёт следующий поединок на турнире UFC 315

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени проведёт следующий поединок против представителя Испании Йоэля Альвареса на турнире UFC 315, который состоится 11 мая в Монреале (Канада). Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Сен-Дени последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 243, который состоялся 28 сентября в Париже (Франция). Его соперником стал представитель Бразилии Ренато Мойкано. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом во втором раунде из-за серьёзного рассечения Сен-Дени, которое вынудило врача сигнализировать рефери об остановке боя.

Йоэль Альварес имеет в своём рекорде 22 победы и три поражения. Испанский атлет в последнем поединке, который состоялся 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63, победил Драккара Клозе нокаутом в первом раунде.