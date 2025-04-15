Порье: Пимблетт теперь претендент на титул. Он проделал путь до звезды спорта

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье комплиментарно высказался в адрес известного английского бойца UFC, выступающего в лёгком весе, Пэдди Пимблетта.

«Пэдди изначально производил впечатление нелепо выглядящего парня со странной причёской. Фанаты твердили: «О, у него забавный стиль, давайте поддержим этого нелепого парня».

И когда ты, странный парень, занимаешься трэш-током, но выходишь в октагон и побеждаешь, то становишься настоящей звездой спорта. Именно это проделывает Пимблетт. Он прошёл путь от перспективного дебютанта до претендента на титул», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.