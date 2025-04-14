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Деметриус Джонсон: хочу увидеть реванш этой версии Волкановски с Топурией

Деметриус Джонсон: хочу увидеть реванш этой версии Волкановски с Топурией
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38-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон заявил, что хотел бы увидеть реванш между австралийцем Александром Волкановски и испано-грузином Илией Топурией.

«Хочу увидеть реванш этой версии Алекса Волкановски с Илией Топурией. На мой взгляд, бой мог бы быть иным. Сможет ли Топурия на этот раз найти этот удар? Этот тот поединок, который я хотел бы увидеть следующим», — приводит слова Джонсона портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Волкановски и Топурией состоялся 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298 в Анахайме (США). Бой завершился победой Илии нокаутом во втором раунде.

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