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Яир Родригес: не хочу говорить о Евлоеве. Сейчас уверен, что могу победить Волкановски

Яир Родригес: не хочу говорить о Евлоеве. Сейчас уверен, что могу победить Волкановски
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Бывший временный чемпион UFC в полулёгком весе мексиканец Яир Родригес считает, что в потенциальном реванше может победить действующего обладателя титула UFC в категории до 66 кг австралийца македоно-греческого происхождения Александра Волкановски.

«Не хочу говорить о Мовсаре Евлоеве или ком-то ещё… Он идёт на победной серии, но у нас с Волкановски есть опыт борьбы за пояс. Я не смог победить, но в этот раз почти уверен, что смогу уйти с титулом», — сказал Родригес в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, бой между Волкановски и Родригесом состоялся на турнире UFC 291 в Лас-Вегасе и завершился победой Великого техническим нокаутом в третьем раунде.

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