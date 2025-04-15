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Порье ответил, с кем должен подраться Пимблетт в следующем бою

Порье ответил, с кем должен подраться Пимблетт в следующем бою
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье ответил, с кем известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт должен подраться в следующем поединке.

«Теперь Пимблетта следует воспринимать в качестве претендента. Не то чтобы Чендлер был несерьёзным соперником, но следующий бой Пэдди должен стать настоящей проверкой. И для этого ему необходимо встретиться или с Гамротом, или с Оливейрой, или с Царукяном. Однако мне как фанату хотелось бы посмотреть на его схватку с Дэном Хукером. Это был бы невероятно весёлый бой», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.

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