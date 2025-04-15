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Макгрегор отреагировал на то, что проиграл $ 500 тыс., поставив их на победу Чендлера

Макгрегор отреагировал на то, что проиграл $ 500 тыс., поставив их на победу Чендлера
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отреагировал на то, что проиграл $ 500 тыс., поставив их на победу американца Майкла Чендлера в бою с англичанином Пэдди Пимблеттом. Поединок состоялся на UFC 314 и завершился победой Плохиша техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Чендлер, ты засранец. Всё по-честному, отдыхай. Моя история с Майком и вероятность его победы нокаутом склонили меня рискнуть [и поставить на его победу $ 500 тыс.]. Но разум подсказывал, что победит Пэдди. Он становится лучше, однако ему ещё есть куда расти. Ну и что такое $ 500 тыс. для меня? Напомните мне», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

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