Макгрегор отреагировал на то, что проиграл $ 500 тыс., поставив их на победу Чендлера

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отреагировал на то, что проиграл $ 500 тыс., поставив их на победу американца Майкла Чендлера в бою с англичанином Пэдди Пимблеттом. Поединок состоялся на UFC 314 и завершился победой Плохиша техническим нокаутом в третьем раунде.

«Чендлер, ты засранец. Всё по-честному, отдыхай. Моя история с Майком и вероятность его победы нокаутом склонили меня рискнуть [и поставить на его победу $ 500 тыс.]. Но разум подсказывал, что победит Пэдди. Он становится лучше, однако ему ещё есть куда расти. Ну и что такое $ 500 тыс. для меня? Напомните мне», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.