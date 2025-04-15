Директор WWE высказался о возможном приходе звёзд UFC в реслинг

55-летний американский легендарный рестлер Пол Майкл Левек, известный под псевдонимом Трипл Эйч, являющийся в данный момент директором по контенту популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), высказался по поводу возможного прихода звёзд UFC в реслинг.

«Знаете, бойцы UFC спокойно могут стать частью WWE. Однако это одна из тех вещей, которая зависит от того, насколько ты артистичен. Но да, такая возможность есть всегда. Посмотрите на Брока Леснара, Ронду Роузи — такие шансы есть всегда. И мы [WWE] всегда открыты для этого.

Реалистично это или нет, однако большинство из тех парней, что приходят к нам на просмотры, имеют большой любительский опыт в ММА или занимались какими-либо другими спортивными единоборствами, но они всё равно хотят делать то, чем увлечены мы.

Возможно, и бойцы UFC ещё захотят выйти на наш ринг. Так что — кто знает? Я бы посоветовал никогда не говорить «никогда» в этом вопросе», — приводит слова Левека издание Wrestling News Source.