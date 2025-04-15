Пэдди Пимблетт вошёл в топ-10 лёгкого веса UFC после победы над Чендлером

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC.

Британец Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), поднялся на восьмое место после досрочной победы над американским экс-претендентом на титул Майклом Чендлером, поединок с которым состоялся на турнире UFC 314 в Майами (США).

Рейтинг UFC в лёгком весе

Чемпион — Ислам Махачев (Россия).

1. Арман Царукян (Армения).

2. Чарльз Оливейра (Бразилия).

3. Джастин Гэтжи (США).

4. Макс Холлоуэй (США).

5. Дастин Порье (США).

6. Дэн Хукер (Австралия).

7. Матеуш Гамрот (Польша).

8. Пэдди Пимблетт (Великобритания).

9. Бенеил Дариуш (США).

10. Ренато Мойкано (Бразилия).