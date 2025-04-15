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Сехудо сказал, кто должен стать следующим соперником Волкановски

Сехудо сказал, кто должен стать следующим соперником Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу австралийца Алекса Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 314 в Майами (США).

«Я считаю, полулёгкий вес открыт для того, чтобы стать чемпионом. Не думаю, что Волкановски был хорош. И я не думаю, что он будет править долго. Есть много сил… Жан Силва, у вас есть Аарон Пико, который только что появился. Яир Родригес выглядел чертовски хорошо в последнем бою. Очевидно, есть Евлоев, у него не самое большое имя, но он должен драться за титул», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

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