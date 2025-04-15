Кормье заявил, что Волкановски является лучшим полулегковесом в истории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье заявил, что считает австралийца Алекса Волкановски лучшим полулегковесом в истории.

«Я считал его величайшим полулегковесом и до этого боя. Этот парень победил Альдо, победил Холлоуэя, победил остальных парней и бросил вызов Исламу в первом бою. И минувшие выходные стали лишь напоминанием», — сказал Кормье в интервью ESPN.

Напомним, на минувшем турнире UFC 314 Волкановски победил единогласным решением бразильца Диего Лопеса и стал двукратным чемпионом организации.

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