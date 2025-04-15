«У меня лучшее резюме». Евлоев заявил, что должен сразиться с Волкановски в июне

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев заявил о готовности сразиться за титул.

«Я побил Диего Лопеса, Алджамейна Стерлинга, Арнольда Аллена и Дэна Иге. Ни у кого, за исключением чемпиона, нет лучшего резюме в 65 кг. У меня длиннейшая серия побед в дивизионе. Я против Волкановски в конце июня», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.