Камару Усман: мы должны уважать Пэдди Пимблетта

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу британского легковеса Пэдди Пимблетта в поединке с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 314 в Майами (США).

«Не самая отточенная ударка, всё ещё много ошибок, всё ещё незрелый, но он вывел свой грэпплинг на элитный уровень. Если он оказывается наверху, то перемалывает парней.

Если говорить о вершине дивизиона, там определённо есть парни, которые попадут по нему, но я ничего не имею против него, Пэдди Пимблетт снова это сделал. Мы должны уважать его», — сказал Усман на своем YouTube-канале.

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Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт