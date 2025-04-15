Тим Цзю назвал фаворита в возможном бою Фундоры и Муртазалиева

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю назвал фаворита в потенциальном объединительном поединке между американцем Себастьяном Фундорой и россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«Фундора считается топом. Дивизион хорош, сейчас он раскалён, впереди много боёв… Думаю, что это будет Фундора. По правде говоря, я считаю его лучшим боксёром. Бахрам силён, но по нему легко попасть. Я не могу основываться на своем поединке с ним, поскольку я не показал себя. Он закончился слишком рано. Нельзя говорить о том, что бы произошло, когда вас быстро поймали», — приводит слова Цзю издание The Ring.