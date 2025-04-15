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Тренер Волкановски сообщил, что австралиец получил травму на UFC 314

Тренер Волкановски сообщил, что австралиец получил травму на UFC 314
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Джо Лопес, тренер нового чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекса Волкановски, сообщил, что австралиец мог получить травму в поединке с бразильцем Диего Лопесом.

«Он мог сломать руку. Нам необходимо сделать рентген. Он травмировал руку. Кажется, это произошло в начале боя. Алекс ничего не сказал, но в конце он произнёс: «Послушай, я думаю, что сломал руку». Не помню, в каком раунде», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, поединок Волкановски и Лопеса состоялся на турнире UFC 314. Австралиец победил единогласным судейским решением.

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