Абдель-Азиз: бой Волкановски и Евлоева — единственный в дивизионе, имеющий смысл

Известный менеджер Али Абдель-Азиз выступил за организацию поединка за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Бой Волкановски и Евлоева — единственный в дивизионе, имеющий смысл», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.