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Реванш Усика и Дюбуа запланирован на 12 июля — The Ring

Реванш Усика и Дюбуа запланирован на 12 июля — The Ring
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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа запланирован на 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), сообщает издание The Ring.

По информации ресурса, команды бойцов находятся на этапе завершения переговоров.

В своем последнем бою, состоявшемся в декабре, Усик победил в реванше британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBC, IBF и WBO. Дюбуа в сентябре нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа, проведя защиту титула IBF.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн призвал Усика завершить карьеру.

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