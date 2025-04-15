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Хабиб ответил, должен ли Топурия заслужить бой с Махачевым

Хабиб ответил, должен ли Топурия заслужить бой с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном бое Ислама Махачева и Илии Топурии.

«Ислам уже два раза давал шанс чемпионам в 66 [кг] и оба раза выиграл. Представим, Топурия сразу дерётся за пояс и Ислам выиграл. Потом Топурия дерется ещё один бой и ещё раз проигрывает. То есть он вообще никем не был в 70 [кг], и Ислам выиграл у человека, который никем не был в 70 кг. Ислам говорит: «Пусть подерётся, пусть станет реальным претендентом». Хорошо, один раз, два раза, сейчас ещё третий раз дают чемпиона 66 [кг], который переходит на 70 [кг]. Извините меня, Ислам тоже имеет вес», — сказал Хабиб в интервью Адаму Зубайраеву.

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