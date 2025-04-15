Брат экс-претендента на титул UFC скончался из-за пожара

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори сообщил о смерти младшего брата Патрика, скончавшегося в возрасте 30 лет в Италии.

По сообщениям СМИ, молодой человек погиб в результате пожара в собственной квартире.

«Ты был и будешь моим номером один. Ты оставил пустоту, которую невозможно заполнить, и я буду любить тебя до последнего вздоха. Не думаю, что останусь прежним после сегодняшнего дня. Хоть я, возможно, и не говорил тебе этого, но ты был моей силой. Ты всегда был умнее и создавал себе прекрасное будущее, и я не могу с этим смириться», — написал Веттори в социальных сетях.