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«Роучу придётся от чего-то отказываться». Батыргазиев высказался о следующем поединке

«Роучу придётся от чего-то отказываться». Батыргазиев высказался о следующем поединке
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Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев высказался о своих притязаниях на полноценный титул, которым владеет американец Ламонт Роуч-младший.

«Всё правильно. Ждём подтверждения даты реванша Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча. Мы тоже себя в обиду не дадим. Роучу придётся от чего-то отказываться. Либо хороший денежный бой, либо поединок за титул с претендентом, которым являюсь я», — сказал Альберт Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее прошел слух, что Роуч проведёт реванш с Джервонтой Дэвисом.

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Источник: Джервонта Дэвис проведёт реванш с Ламонтом Роучем
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