Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб ответил, как относится к бою Петра Яна и Умара Нурмагомедова

Хабиб ответил, как относится к бою Петра Яна и Умара Нурмагомедова
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

«Что я насчёт этого боя думаю? Я думаю, что это высококлассный поединок, очень серьёзный, солидное противостояние для обоих бойцов… Любая победа их может приблизить к титулу. И им обоим нужна победа друг над другом. Для российских болельщиков это будет хороший, серьёзный бой. Я бы с удовольствием посмотрел», — сказал Хабиб в интервью Адаму Забайраеву.

Напомним, ранее Ян заявил о готовности сразиться с Нурмагомедовым, однако последний сообщил, что выступит не раньше осени.

Материалы по теме
Пётр Ян заявил, что не будет ждать боя с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android