Хабиб ответил, как относится к бою Петра Яна и Умара Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

«Что я насчёт этого боя думаю? Я думаю, что это высококлассный поединок, очень серьёзный, солидное противостояние для обоих бойцов… Любая победа их может приблизить к титулу. И им обоим нужна победа друг над другом. Для российских болельщиков это будет хороший, серьёзный бой. Я бы с удовольствием посмотрел», — сказал Хабиб в интервью Адаму Забайраеву.

Напомним, ранее Ян заявил о готовности сразиться с Нурмагомедовым, однако последний сообщил, что выступит не раньше осени.