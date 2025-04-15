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Хабиб выбрал более серьёзного соперника для Махачева между Топурией и Царукяном

Хабиб выбрал более серьёзного соперника для Махачева между Топурией и Царукяном
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов выбрал наиболее серьёзного соперника для Ислама Махачева между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Кто опаснее для Ислама? Моё личное мнение: не то чтобы опасен, но более конкурентен — Царукян. Думаю, Арман посерьёзнее боец, чем Топурия. Топурия хороший боец в 66 кг, а в 70 мы его не видели. Я считаю, что Арман более конкурентоспособный для Ислама, чем Топурия», — сказал Хабиб в интервью Адаму Зубайраеву.

Напомним, поединок Махачева и Царукяна должен был состояться на турнире UFC 311 в январе, но сорвался из-за травмы Армана. На замену вышел 10-й номер рейтинга бразилец Ренато Мойкано, проигравший Махачеву удушающим приёмом.

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