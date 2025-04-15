Батыргазиев: если Дэвису дать плотный бокс, он рассыпется. Там не будет ничейного исхода

Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев объяснил, как победить чемпиона мира по версии WBA-super в лёгком весе американца Джервонту Дэвиса.

«Для нас этот бой очень интересен. Он обладает хорошей медийкой, многие о нём знают. Хороший соперник, хорошее имя. А нам сейчас нужны имена. Нет ничего невозможного. Такие же ребята, такие же люди. Две руки, две ноги. Будем настраиваться, вызывать. Время покажет. По возможности, хотим собрать пояса. Пишут о том, что я рано лезу туда. Хочу сказать: «Не рано». Самое время – сейчас! Не хочу казаться и набивать рекорды. Хочу здесь и сейчас. Максимум выполним, максимум дадим. Если это наше, мы это заберём. Как мы все знаем, забраться на вершину тяжело, но ещё тяжелее удержаться.

Не было никакого удивления по бою Роуча и Дэвиса. Очень скучный поединок. Поэтому я его и не смотрел. Как правильно сформулировать, чтобы никого не обидеть. Не было бокса. Не знаю, на что они рассчитывали. Не знаю, почему вокруг этого поединка был такой ажиотаж. Никто не ожидал, что бой пройдёт всю дистанцию. Но Роуч смог выстоять. Джервонта чем славится? Тем, что финиширует соперников. Умеет бить. Но этого не хватает. Если говорить о потенциальном бое со мной, я не дам ему этого сделать. Если ему дать плотный бокс, он рассыпется. Там не будет ничейного исхода. Бой не пройдёт всю дистанцию», — сказал Альберт Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.