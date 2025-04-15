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Илия Топурия сообщил, когда хочет провести бой с Исламом Махачевым

Илия Топурия сообщил, когда хочет провести бой с Исламом Махачевым
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, когда хочет провести поединок с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Хочу провести бой летом. Но если этого не получится, то готов к чемпионскому поединку осенью. Другие варианты мы не рассматриваем», — приводит слова Топурии ТАСС.

Илии Топурии 28 лет. Испано-грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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