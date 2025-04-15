Хабиб Нурмагомедов ответил, когда его брат Умар проведёт следующий бой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил, когда его двоюродный брат и экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов проведёт следующий поединок.

«Умар будет готов [к возвращению в октагон] в октябре, потому что ему сделали операцию на руку. Поэтому бой с Петром Яном в июле невозможен», — сказал Нурмагомедов в интервью Адаму Забайраеву на его YouTube-канале.

Напомним, Умар Нурмагомедов свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

Для Умара поражение в поединке с Двалишвили стало первым в карьере. До этого он имел безупречный послужной список из 18 побед в 18 поединках. Что касается Двалишвили, то он в этом бою проводил первую защиту своего пояса.