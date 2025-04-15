Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с Ромеро

Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с представителем Аргентины Нери Ромеро. Их поединок состоялся 7 марта в Москве. Победу единогласным решением судей одержал российский атлет.

«Это были флеш-нокдауны. Я даже не понял, что произошло. Не сказал бы, что поплыл, что требовалось время для восстановления. Это бокс. Мысли были реваншироваться, сделать ответный нокдаун. А лучше и удосрочить. Хотел финишировать, не получилось. Соперник был очень крепким, смог выстоять все 12 раундов. Но благодаря этому получилось выдать такой яркий и интересный бой», — сказал Альберт Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.