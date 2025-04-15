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Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с Ромеро

Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с Ромеро
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Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с представителем Аргентины Нери Ромеро. Их поединок состоялся 7 марта в Москве. Победу единогласным решением судей одержал российский атлет.

Прочие бои 2025. Ночь чемпионов IBA
Альберт Батыргазиев (W) — Нери Ромеро
07 марта 2025, пятница. 21:30 МСК
Альберт Батыргазиев
Окончено
UD
Нери Ромеро

«Это были флеш-нокдауны. Я даже не понял, что произошло. Не сказал бы, что поплыл, что требовалось время для восстановления. Это бокс. Мысли были реваншироваться, сделать ответный нокдаун. А лучше и удосрочить. Хотел финишировать, не получилось. Соперник был очень крепким, смог выстоять все 12 раундов. Но благодаря этому получилось выдать такой яркий и интересный бой», — сказал Альберт Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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