Роналду обратился к Алексу Волкановски в связи с завоеванием им титула чемпиона UFC

40-летний нападающий «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду обратился к действующему обладателю титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралийцу македоно-греческого происхождения Александру Волкановски в связи с его победой над представителем Бразилии Диего Лопесом и завоеванием титула UFC.

«Чемпион вернулся», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Волкановски и Лопесом стал главным событием турнира UFC 314, который прошёл 13 апреля в Майами (штат Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей. Таким образом, Волкановски прервал серию из двух поражений и смог вернуть титул, который утратил в бою с испано-грузином Илией Топурией в феврале 2024 года.