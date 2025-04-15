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Роналду обратился к Алексу Волкановски в связи с завоеванием им титула чемпиона UFC

Роналду обратился к Алексу Волкановски в связи с завоеванием им титула чемпиона UFC
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40-летний нападающий «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду обратился к действующему обладателю титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралийцу македоно-греческого происхождения Александру Волкановски в связи с его победой над представителем Бразилии Диего Лопесом и завоеванием титула UFC.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Чемпион вернулся», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Волкановски и Лопесом стал главным событием турнира UFC 314, который прошёл 13 апреля в Майами (штат Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей. Таким образом, Волкановски прервал серию из двух поражений и смог вернуть титул, который утратил в бою с испано-грузином Илией Топурией в феврале 2024 года.

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