Хабиб рассказал о ближайших планах Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном переходе своего близкого друга и действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг Ислама Махачева в полусредний вес.

— Что дальше для Ислама?

— Ислам хочет подраться в полусреднем, но мы там не можем драться, так как там Белал [Мухаммад является чемпионом]. Для нас это близкий человек. Мы не можем менять отношения на пояса, мы так не делаем. Те люди, которые нам это предлагают, конечно, на это не смотрят. Мы чуть-чуть по-другому на это глядим.

Если бы Маддалена был чемпионом, конечно, Ислам уже дрался бы с ним. Как я понял, [руководство] UFC ждёт майский турнир, где Белал будет драться с Маддаленой. Я лично хочу, чтобы выиграл Белал — всей душой желаю этого. Но если выиграет Маддалена, я думаю, UFС может предложить Исламу бой с Маддаленой в полусреднем весе.

— Если это случится и Маддалена станет чемпионом, как думаешь, Ислам сразу будет за пояс драться, или тут тоже нужен промежуточный бой?

— Думаю, сразу дадут, поскольку в UFC хотят, чтобы Ислам сразу дрался за пояс. Всё-таки у него самая длинная победная серия в UFC на сегодняшний день, у него слишком большое резюме. Если Топурия пару лет дерётся в UFC, у него там шесть-семь боёв, то у Ислама, по-моему, 16 или 17. Потому они хотят поставить на кон всё, что Ислам накопил за 10 лет в UFC. Но Ислам не будет ставить на кон всё, что у него есть, против человека, который в прошлом году выиграл два больших боя. Пусть пройдёт тот же путь, — сказал Нурмагомедов в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.