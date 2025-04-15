Сосулин назвал самое яркое боксёрское качество Сергея Ковалёва

Обладатель пояса WBA Asia Павел Сосулин высказался о прощальном поединке Сергея Ковалёва, который 18 апреля в Челябинске на турнире IBA.PRO 2 встретится с немцем Артуром Манном.

«Не сомневаюсь, что Сергей Ковалёв победит в предстоящем бою с Манном. Во всяком случае, я желаю ему победы и обойтись без травм. Ковалёв вписал своё имя в историю бокса, это один из лучших российских спортсменов в профессиональном боксе. Моё самое яркое воспоминание, связанное с Крушителем, — это его работа джебом. У него прям очень-очень сильный и плотный джеб, которому можно поучиться. Повторюсь, желаю победы Сергею Ковалёву в поединке с Артуром Манном. Планирую посмотреть этот бой даже во время подготовки к собственному уже на IBA.PRO 3 против Бастиды», — сказал Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.