Хабиб раскрыл главный козырь в арсенале Белала Мухаммада

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов комплиментарно высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинца Белала Мухаммада.

— Как думаешь, кто останется чемпионом в полусреднем весе в этом году? Все ставят на Шавката…

— Шавкат очень хорош. Маддалена очень хорош. Они будут для Белала самыми тяжёлыми соперниками. Но Белала почему списывают? Когда вообще он проигрывал? Человек может не нравиться, но это не значит, что это плохой боец. Надо смотреть на статистику. Когда он вообще проигрывал? Очень давно, у него очень серьёзная серия побед.

Я считаю, что Белала будет очень тяжело убрать. Если ты его не усыпишь. Те же Маддалена и Шавкат — они его досрочно не выиграют: Белал будет переть и переть, все 25 минут. Он навяжет им свой бой. У него такой стиль: он постоянно идёт вперёд, борется — бьёт — борется — бьёт. Выносливость у него очень хорошая, даже, считаю, самая недооценённая в ММА на сегодняшний день. У Белала — лучшая выносливость. В этом весе это точно, да и вообще, в UFC одна из лучших, если не топ-3, то точно топ-5. Я же сам против него боролся. Он пахарь, у него очень серьёзная выносливость. Это самый большой козырь Белала на сегодняшний день. Кто-то может сказать, что это борьба, кто-то может сказать — ударка, но для меня его лучшая сторона — выносливость, — сказал Нурмагомедов в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.