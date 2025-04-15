Экс-чемпион UFC Би-Джей Пенн заявил, что его семью «подменило» правительство

Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полусреднем (до 77 кг) весе американец Би-Джей Пенн заявил, что его семью «подменило» правительство США.

Продижи считает, что власти подменили его мать и родного брата. В качестве доказательства последнего он приводит пранк известного казахстанского блогера Ислама Бадургова, который переодевался в Конора Макгрегора в 2017 году.

«Если причиню вред кому-либо из этих людей, которые ведут себя, как моя мама или мои братья, я попаду в тюрьму и потеряю всё. Если они причинят вред мне — с ними ничего не случится, а я всё равно всё потеряю. У меня за эти годы появилось много чёрных поясов, которые являются полицейскими. Ребята, вы мне поможете? Мы поможем ДжейДи, Рейгану и моей матери? Будем искать их и расследовать действия этих мошенников, которые пытаются украсть всё у моей семьи?» — сказал Пенн в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.