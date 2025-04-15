Психиатр прокомментировал поведение экс-чемпиона UFC Би-Джей Пенна

Психиатр сети клинок «Столица» Александр Климов прокомментировал поведение бывшего двойного чемпиона UFC в лёгком (до 70 кг) и полусреднем (до 77 кг) весе американца Би-Джей Пенна, который считает, что его семью «подменило» правительство США.

«Поведение экс-чемпиона UFC характерно для пациентов с шизофренией, либо человека в интоксикации или при синдроме отмены веществами, изменяющими сознание. Теории заговора, идеи внешнего воздействия, подстроенности — всё это свойственно для группы эндогенных расстройств, но нельзя исключить, что это может быть результатом и экзогенных состояний, вызванных перенесённой интоксикацией и синдромом отмены.

Практика показывает, что у спортсменов, занимающихся единоборствами, иногда есть склонность к разного рода интоксикации вне спортивных мероприятий. Впрочем, установить точный диагноз невозможно в силу недостаточного количества данных — история развития симптомов, исследования на интоксикации, обследования. Для людей с повреждением головного мозга близкая симптоматика больше характерна с юного возраста и имеет другие акценты симптомов», — сказал Климов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.