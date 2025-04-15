Ковалёв сообщил, что его больше всего тревожит в бою с Манном

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв (35-5-1, КО 29) поделился своими переживаниями в преддверии поединка с представителем Германии Артуром Манном (22-4, КО 13). Их встреча состоится 18 апреля в Челябинске. Бой пройдёт в формате 10 раундов. На кону будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

«Присутствует волнение. Понимаю, что это последний бой… Да дело даже не в том, последний он или нет. Это просто поединок перед друзьями, родителями, земляками. Присутствует ответственность, и это меня тревожит. Нужно же обязательно побеждать, вот этот момент заставляет переживать», — приводит слова Ковалёва пресс-служба Федерации бокса России.