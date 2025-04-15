Азамат Мурзаканов проведёт следующий поединок на турнире UFC 316

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Азамат Мурзаканов (14-0) проведёт следующий поединок против 11-го номера рейтинга UFC в категории до 93 кг бразильца Джонни Уокера (20-9) на турнире UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Азамату Мурзаканову 35 лет. Россиянин дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2010 году, а с 2015-го начал выступать регулярно. В марте 2022 года дебютировал в UFC, где провёл четыре поединка, в каждом из которых одержав победу.

Джонни Уокеру 32 года. Бразилец выступает в UFC с 2018 года. Всего на его счету в организации семь побед и шесть поражений.