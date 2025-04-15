О'Мэлли и Адесанья провели совместную тренировку

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли и экс-обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья провели совместную тренировку в Майами (штат Флорида, США).

Напомним, О'Мэлли в последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 306, встретился с представителем Грузии Мерабом Двалишвили за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Их бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.

Адесанья, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), разделил октагон с французом Нассурдином Имавовым. Поединок завершился победой Имавова техническим нокаутом во втором раунде.