Анонсированы следующие бои Марлона Веры и Келвина Гастелума в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера проведёт следующий поединок против представителя США Марио Баутисты на турнире UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Также на этом ивенте пройдёт бой между бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) американцем Келвином Гастелумом и соотечественником Джо Пайфером.

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

В главном поединке турнира UFC 316 состоится бой между действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг американцем Шоном О'Мэлли.