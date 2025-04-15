Иан Гарри: Рахмонов не подрался за титул, потому что я ему отбил всё колено

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри предположил, почему известный и непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов не принял бой с чемпионом UFC в категории до 77 кг американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Слово «снялся» меня немного раздражает. Не верю, что Шавкат снялся из-за нежелания драться за титул, но из того, что я слышал, причиной была, скорее всего, травма. И он, абсолютно уверен, получил её в бою со мной из-за моих бесчисленных ударов по его колену… Если Шавкат недоступен, логично дать мне титульный шанс, а не парню, который выбыл на год», — приводит слова Гарри портал MMA Mania.