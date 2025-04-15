Даррен Тилл намекнул, с кем Хамзат Чимаев проведёт следующий бой

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл намекнул, что его друг, а также топовый и непобеждённый боец UFC чеченец Хамзат Чимаев проведёт следующий поединок с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Пришло время для пояса. Возвращаемся в ОАЭ для работы. Хамзат, давай заберём этот пояс», — приводит слова Тилла портал Bloody Elbow.

Напомним, Тиллу 32 года. Последний бой по правилам ММА скаузер провёл 10 декабря 2022 года на турнире UFC 282, который состоялся в Лас-Вегасе. Тогда Даррен уступил удушающим приёмом в третьем раунде Дрикусу дю Плесси.