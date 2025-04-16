Тренер Махачева: если Пимблетту дадут титульник, то это будет заслуженно. Он его достоин

Американец Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, считает, что известный и топовый английский боец UFC Пэдди Пимблетт уже на данный момент заслужил бой со своим подопечным.

«Пэдди готов биться с кем угодно. Его послужной список и его победная серия в UFC говорят сами за себя. Если Пимблетту дадут титульный бой, то это будет заслуженно. Достоин ли он этого? Да. За ним стоит вся Англия — и Америка», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.