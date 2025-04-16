Сехудо ответил, с кем должен драться Топурия. Это не Махачев и не Оливейра

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американец Генри Сехудо считает, что матчмейкерам следует организовать бой между экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным английским бойцом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Пэдди Пимблеттом.

«Пэдди на UFC 314 показал лучшее выступление в своей карьере, безжалостно избив Чендлера. Пимблетт прекрасно комбинировал удары руками, ногами и борьбу, когда это было необходимо. И в конечном итоге ему удалось нанести жёсткий удар коленом, который и привёл Пэдди к победе.

[Исходя из такого выступления] Я искренне верю, что следующим соперником Пимблетта станет Илия Топурия. Почему в этом есть смысл?

Для Пэдди победа над Топурией гарантирует титульный поединок. Топурия же, одержав победу, также будет в шаге от боя с чемпионом. Если Илия воспринимает бой с Пэдди, как лёгкий чек, то какой смысл тогда драться с Чарльзом Оливейрой?

Илия и Пэдди — две самые большие звезды ММА прямо сейчас. Репутация Пимблетта не пострадала бы, если бы потерпел поражение в бою с Топурией. А в случае победы его популярность лишь выросла бы во всём мире. Команда Махачева требует, чтобы Илия проявил себя в лёгком весе. И что может быть лучше для этого, чем сразиться с более сильным легковесом в лице Пимблетта?» — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.