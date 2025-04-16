Топурия назвал причину, почему Хабиб против его боя с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия прокомментировал недавние слова экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб знает, что я тот, кто отнимет пояс у Ислама. Это единственная причина, по которой он не хочет, чтобы Ислам дрался со мной», — написал Топурия на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Топурии в смешанных единоборствах 16 побед и ни одного поражения. В активе Махачева в данный момент 27 побед при одном поражении.

Ранее Топурия сообщил, когда хочет провести бой с Исламом Махачевым.

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