18 апреля в Челябинске состоится масштабный вечер профессионального бокса, в рамках которого прощальный поединок проведёт бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. Соперником российского ветерана станет представитель Германии Артур Манн. «Чемпионат» в преддверии противостояния предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – реализовал ли полностью Сергей Ковалёв свой потенциал в боксе?

Напомним, поединок между Ковалёвым и Манном пройдёт в формате 10 раундов. На кону будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

Сергей Ковалёв показал взрывную работу на груше: