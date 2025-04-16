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Реализовал ли полностью Сергей Ковалёв свой потенциал в боксе?

Реализовал ли полностью Сергей Ковалёв свой потенциал в боксе?
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18 апреля в Челябинске состоится масштабный вечер профессионального бокса, в рамках которого прощальный поединок проведёт бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. Соперником российского ветерана станет представитель Германии Артур Манн. «Чемпионат» в преддверии противостояния предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – реализовал ли полностью Сергей Ковалёв свой потенциал в боксе?

Напомним, поединок между Ковалёвым и Манном пройдёт в формате 10 раундов. На кону будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

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