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Холлоуэй: не думаю, что Евлоев получит бой за титул UFC

Холлоуэй: не думаю, что Евлоев получит бой за титул UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй считает, что россиянин Мовсар Евлоев не станет следующим претендентом на титул дивизиона.

«Не уверен, что Евлоев получит бой за титул. Возможно, они дадут Аарону Пико кого-то выше в рейтинге, чтобы ускорить его путь к титулу», – сказал Холлоуэй в на своём YouTube-канале.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

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